Подмосковье стало лидером в стране по темпам переселения граждан из аварийного жилья. О ходе этой работы рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

За первые три месяца 2026 года в регионе расселили более 1,7 аварийных помещений, общая площадь которых составила порядка 71 тыс. кв. м. В результате в новое жилье переехали свыше 4,1 тыс. человек.

Важную роль в этой работе играет программа жилищных сертификатов. Сейчас ими могут воспользоваться жители домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2026 года. Это около 42 тыс. человек.

Кроме того, в Подмосковье строят дома для классического механизма переселения. Строительство ведется в Талдоме, Шатуре, Зарайске. В Ступино скоро введут в эксплуатацию 17‑этажный дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовала новая программа выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.