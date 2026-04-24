«Он не отец»: экс-участница «Холостяка» обвинила Алексея Воробьева в шантаже

Бывшая участница шоу «Холостяк» Татьяна Челышева долгое время хранила молчание по поводу отцовства своего сына, но теперь модель решила расставить все точки над i. В интервью StarHit она опровергла слухи о том, что отцом ребенка является певец и актер Алексей Воробьев.

По словам Челышевой, Воробьев действительно присутствует в жизни мальчика, но лишь в качестве крестного отца. При этом личность биологического модель не раскрыла. Более того, модель обвинила артиста в шантаже и нежелании отвечать за свои поступки, подчеркнув, что устала от бесконечных слухов и статей, которые травмируют ее семью.

«Алексей не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моей семье, ни к моему ребенку. А меня он просто достал. Не хочу больше решать его проблемы и ассоциироваться с его именем!», — сказала Татьяна.

История отношений Челышевой и Воробьева длится уже много лет. Известно, что они встречались около 12 лет назад и расстались, как она утверждала, на хорошей ноте. У каждого из них были другие романы, и актриса даже переехала в Майами, где и родила сына. Однако после рождения ребенка Воробьев, по словам Челышевой, начал активно распространять информацию о том, что он является отцом ребенка.

Это не первый скандал вокруг отцовства Воробьева. В 2020-2021 годах он состоял в отношениях с Натальей Зубаревой, которая родила сына. Сам актер официально не признавал своего отцовства, однако его мать, Людмила Воробьева, неоднократно называла мальчика своим внуком.

Ранее стало известно, что актриса Оксана Акиньшина ждет ребенка от Данилы Козловского.