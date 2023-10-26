16 тысяч жителей приморского Фокино сидят без воды из-за аварии на теплотрассе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Приморского края, вечером в среду, 25 октября, в ходе проводимых подрядной организацией земляных работ подрядчика ковш экскаватора зацепил участок сетей водоснабжения.

Отмечается, в настоящее время без воды продолжают оставаться не менее 16 тыс жителей закрытого населенного пункта Фокино.

«Коммунальная услуга в настоящее время не предоставляется около 16 тысячам жителей ЗАТО Фокино, проживающих в 54 многоквартирных домах, 86 частных домовладениях, а также объекты социального назначения», - рассказал собеседник агентства.

Помимо жилых домов, что подача тепла и воды прекращена и на социальные объекты, среди которых больница и поликлиника.

Произошедшее подтвердили и в местной администрации. Там пояснили, что прорыв трассы водоснабжения произошел на магистральном водоводе Примтеплоэнерго. В настоящее время в Фокине составляется график подвоза жителям города воды, коммунальщики занимаются ремонтом поврежденного участка. Прокуратурой инициировано проведение проверки по факту произошедшего.