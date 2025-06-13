186 представителей Павлово-Посадского округа стали зрителями торжественного концерта на Красной площади

11 июня группа жителей и деятелей культуры из Павлово-Посадского округа отправилась на Красную площадь, где состоялся грандиозный концерт в честь Дня России.

В состав организованной поездки вошли работники учреждений культуры, в том числе Дворца культуры «Павлово-Покровский» и местных Домов культуры, Молодежного центра «Авангард», педагоги и активисты округа, а также просто неравнодушные граждане.

На главной площади Москвы перед публикой выступили звезды российской эстрады, такие как Shaman, Владимир Пресняков, Лариса Долина, группа «Любэ» и многие другие популярные исполнители.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

186 человек из Павловского Посада и Электрогорска получили уникальную возможность вживую увидеть своих любимых артистов и насладиться их патриотическими песнями.