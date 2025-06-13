186 представителей Павлово-Посадского округа стали зрителями торжественного концерта на Красной площади
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
11 июня группа жителей и деятелей культуры из Павлово-Посадского округа отправилась на Красную площадь, где состоялся грандиозный концерт в честь Дня России.
В состав организованной поездки вошли работники учреждений культуры, в том числе Дворца культуры «Павлово-Покровский» и местных Домов культуры, Молодежного центра «Авангард», педагоги и активисты округа, а также просто неравнодушные граждане.
На главной площади Москвы перед публикой выступили звезды российской эстрады, такие как Shaman, Владимир Пресняков, Лариса Долина, группа «Любэ» и многие другие популярные исполнители.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
186 человек из Павловского Посада и Электрогорска получили уникальную возможность вживую увидеть своих любимых артистов и насладиться их патриотическими песнями.
«Для нас такие поездки становятся доброй традицией. Это не просто просмотр концерта, это обмен опытом, когда мы можем наглядно увидеть работу профессиональных артистов и взять все самое лучшее в свою работу. Мы благодарны организаторам за такой масштабный праздник. А мы в свою проведем для жителей Павловского Посада, пусть не такой большой, но не менее душевный концерт, который состоится 12 июня в Доме культуры «Большедворский». Пусть этот праздник придаст нам энергии, подарит новые силы и вдохновит на созидательные дела на благо родного края, ради мира, свободы и процветания России!» — отметила заведующая Домом культуры «Большедворский» Ольга Титова.