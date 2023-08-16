19 августа во Фрязино откроют новый экологичный парк

Во Фрязино откроют новый парк. Он находится в Наукограде. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Воробьев на своей официальной странице в соцсети.

«Для тех, кто еще не слышал: уже в эту субботу открываем наш долгожданный парк! Встречаемся в 12:00 (вход со стороны проспекта Мира, возле АЗС «Лукойл»)», - написал Дмитрий Воробьев.

Для торжественного открытия подготовили большую праздничную программу. Развлекать гостей парка будут актеры уличного театра, местные вокальные и инструментальные творческие коллективы. Самых маленьких посетителей порадуют детской анимацией. А еще организуют спортивные игры и творческие мастер-классы. Подкрепиться можно будет на футкорте.

Также для посетителей парка в день открытия подготовят подарки и сюрпризы.

«Приглашаю всех на этот замечательный праздник, проведем субботу ярко и весело!» - позвал на открытие парка глава городского округа Фрязино.

Этот экологичный и современный лесопарк появился в Наукограде в рамках региональной программы «Парки в лесу» и личному участию губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил глава муниципалитета.