193 подъезда планируют отремонтировать в 2025 году в Балашихе

Дом был построен в 2013 году и требовал ремонта. Инициатива жителей сыграла ключевую роль в запуске процесса обновления подъездов. При содействии управляющей компании был составлен план работ и начался процесс их реализации.





В ходе осмотра Тарас Ефимов отметил качество использованных материалов.





На первом этаже дома появились современные элементы благоустройства: часы и обновленные почтовые ящики.





Комплексный подход к обновлению входных групп жилого фонда округа включает в себя установку современных светодиодных светильников и косметический ремонт, в который входит покраска стен и потолков, замена плитки.