193 подъезда планируют отремонтировать в 2025 году в Балашихе

Общество
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с активными жителями и представителями управляющей компании оценили качество проведенного ремонта на улице Рождественской, дом 4 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

Дом был построен в 2013 году и требовал ремонта. Инициатива жителей сыграла ключевую роль в запуске процесса обновления подъездов. При содействии управляющей компании был составлен план работ и начался процесс их реализации.


В ходе осмотра Тарас Ефимов отметил качество использованных материалов.


На первом этаже дома появились современные элементы благоустройства: часы и обновленные почтовые ящики.


Комплексный подход к обновлению входных групп жилого фонда округа включает в себя установку современных светодиодных светильников и косметический ремонт, в который входит покраска стен и потолков, замена плитки.

Актуально
Балашиха