Россия как сверхдержава обладает большими ресурсами и возможностями, благодаря чему способна удерживать занятые ранее оборонительные рубежи в зоне СВО бесконечно долго, считают эксперты издания 19FortyFive.

Отмечается, что так называемая война на истощение, которую, похоже, запланировали киевские власти, грозит Украине неминуемым проигрышем.

«Россия <…> может удерживать свои оборонительные линии бесконечно, потому что ее ресурсы больше, чем у Украины. Следовательно, длительная война на истощение невыигрышна для Украины», — пишет 19FortyFive.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор сообщил, что ВСУ начали сдаваться в плен целыми взводами. Украинские военные не выдерживают мощи российской армии с одной стороны и прессинга заградотрядов своих коллег с другой.