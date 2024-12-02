«1С:Универсальное прогнозирование» – облачный продукт для построения в программах 1С.

«1С:Универсальное прогнозирование» – облачный продукт для построения в программах 1С прогнозов по различным показателям бизнеса:

· продажи,

· количество покупателей в супермаркете,

· количество звонков в call-центр,

· стоимость ресурсов,

· финансовые показатели (баланс, доходы, расходы),

· число пассажиров,

· нагрузка на оборудование,

· любые другие показатели, по которым есть исторические данные.

«1С:Универсальное прогнозирование» - это самые современные методы анализа данных и прогнозирования, включая статистические методы, машинное обучение и нейронные сети.

Использование продукта поможет компаниям проще и точнее строить прогнозы по сравнению с традиционными способами прогнозирования, а значит своевременно принимать обоснованные управленческие решения.

Архитектура продукта «1С:Универсальное прогнозирование» представляет собой облачный сервис прогнозирования, в который можно из информационной базы 1С передать данные для анализа.

Обратно в информационную базу продукт возвращает прогноз на выбранный период, с которым можно работать – создавать план продаж, закупок, принимать управленческие решения.

В настоящий момент «1С:Универсальное прогнозирование» для прогнозирования продаж встроено в программы «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговли». Для прогнозирования других показателей бизнеса или прогнозирования продаж в других программах 1С необходимо встроить «1С:Универсальное прогнозирование» в используемую конфигурацию.

Данные для построения прогнозов обрабатываются на высокопроизводительном оборудовании, работающем в облаке фирмы «1С». Такой подход позволяет получить оперативные прогнозы без необходимости инвестировать в оборудование на стороне пользователя.

Приглашаем принять участие в пилотной эксплуатации продукта «1С:Универсальное прогнозирование» для решения задач прогнозирования различных показателей бизнеса.



Для участия в пилотной группе необходимы ваши реальные потребности в прогнозировании любых показателей, а также готовность к интеграции с продуктами 1С и выгрузке данных.

Участникам пилотного проекта предоставляется бесплатный тестовый доступ к продукту сроком на один год и оказывается поддержка на всех этапах внедрения и эксплуатации.



Заявки на участие в пилотной группе принимаются по электронной почте ailab@1c.ru.

Подробнее о сервисе здесь: https://portal.1c.ru/applications/1C-Forecast

1С-Профиль – официальный дистрибьютор фирмы 1С.



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