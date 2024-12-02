«1С:Универсальное прогнозирование» – облачный продукт для построения в программах 1С прогнозов по различным показателям
Фото: [ООО «1С-Профиль»]
«1С:Универсальное прогнозирование» – облачный продукт для построения в программах 1С.
«1С:Универсальное прогнозирование» – облачный продукт для построения в программах 1С прогнозов по различным показателям бизнеса:
· продажи,
· количество покупателей в супермаркете,
· количество звонков в call-центр,
· стоимость ресурсов,
· финансовые показатели (баланс, доходы, расходы),
· число пассажиров,
· нагрузка на оборудование,
· любые другие показатели, по которым есть исторические данные.
«1С:Универсальное прогнозирование» - это самые современные методы анализа данных и прогнозирования, включая статистические методы, машинное обучение и нейронные сети.
Использование продукта поможет компаниям проще и точнее строить прогнозы по сравнению с традиционными способами прогнозирования, а значит своевременно принимать обоснованные управленческие решения.
Архитектура продукта «1С:Универсальное прогнозирование» представляет собой облачный сервис прогнозирования, в который можно из информационной базы 1С передать данные для анализа.
Обратно в информационную базу продукт возвращает прогноз на выбранный период, с которым можно работать – создавать план продаж, закупок, принимать управленческие решения.
В настоящий момент «1С:Универсальное прогнозирование» для прогнозирования продаж встроено в программы «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговли». Для прогнозирования других показателей бизнеса или прогнозирования продаж в других программах 1С необходимо встроить «1С:Универсальное прогнозирование» в используемую конфигурацию.
Данные для построения прогнозов обрабатываются на высокопроизводительном оборудовании, работающем в облаке фирмы «1С». Такой подход позволяет получить оперативные прогнозы без необходимости инвестировать в оборудование на стороне пользователя.
Приглашаем принять участие в пилотной эксплуатации продукта «1С:Универсальное прогнозирование» для решения задач прогнозирования различных показателей бизнеса.
Для участия в пилотной группе необходимы ваши реальные потребности в прогнозировании любых показателей, а также готовность к интеграции с продуктами 1С и выгрузке данных.
Участникам пилотного проекта предоставляется бесплатный тестовый доступ к продукту сроком на один год и оказывается поддержка на всех этапах внедрения и эксплуатации.
Заявки на участие в пилотной группе принимаются по электронной почте ailab@1c.ru.
Подробнее о сервисе здесь: https://portal.1c.ru/applications/1C-Forecast
1С-Профиль – официальный дистрибьютор фирмы 1С.
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