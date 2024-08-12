2 тонны гуманитарного груза отправят пострадавшим в Курскую область из Балашихи

Сбор гуманитарной помощи в рамках губернаторской благотворительной акции «Доброе дело» прошел в Общественной палате города. В нем приняли участие руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, представители администрации города, молодежного парламента при Совете депутатов города, волонтеры и неравнодушные жители.

Продукты и другие необходимые вещи из Балашихи доставят в пункт временного размещения пострадавших приграничных районов в ближайшее время.

Сбор груза осуществляется в Балашихе по запросам, которые приходят из Курска, где сейчас работают «Волонтеры Подмосковья». На сегодняшний день наиболее востребованы: бытовая техника, спальники, постельное белье и принадлежности, батарейки, внешние аккумуляторы для зарядки смартфонов и других устройств, фонари.

«Все благодаря жителям, волонтерам, предприятиям Балашихи, депутатам, которые очень активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. 2,5 тонны мы уже отправили в Курск и для наших воинов в зону СВО совместно с местной партией «Единая Россия» на прошлой неделе. Мы продолжаем сбор помощи и сегодня. Мы вместе можем достичь небывалых результатов! Курск, наши воины отечества, мы с вами, по-другому быть не может!», — сказала Елена Жарова.

Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

Если и вы хотите помочь, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.