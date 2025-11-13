20 лет и тысячи добрых дел: как егорьевские молодогвардейцы помогают людям

В Егорьевске прошел праздничный вечер, посвященный 20-летию «Молодой Гвардии Единой России» — крупнейшего молодежного движения страны. Сегодня организация объединяет около 10 тыс. активистов Подмосковья, из них более 50 — егорьевцы.

На сцене ЦКиД «Пегас» наградили самых активных участников — за вклад в развитие округа и помощь людям. Среди них — Семен Гафуров, получивший медаль «За помощь фронту» за участие в гуманитарных миссиях на освобожденных территориях.

«Вы помощники своей страны», — звучало со сцены в день 20-летия.

Молодогвардейцы начинают с малого, а в дальнейшем становятся общественными деятелями, политиками, занимают высокие должности и продолжают трудиться во благо населения. На праздник пригласили руководителей егорьевского отделения МГЕР разных лет, которые поделились с молодежью историями своего карьерного роста - от молодогвардейцев до представителей администрации, помощников депутатов Московской областной и государственной думы. Новому поколению активистов советуют не сворачивать с пути и уверенно идти вперед.

Праздник собрал более 200 гостей, среди которых депутаты, представители администрации и студенты. На интерактивных площадках участники плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи для бойцов СВО.

Глава округа Дмитрий Викулов пожелал молодогвардейцам новых идей и энергии для работы во благо Егорьевска, региона и страны. Завершилось празднование дружеской встречей и чаепитием в Егорьевском музее.