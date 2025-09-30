20 новых участников присоединились к Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе

Торжественное мероприятие прошло в сразу две значимые даты - День спецназа Росгвардии и День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, – прошло в Балашихе.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вручили удостоверения 20 новым членам местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.



В мероприятии также приняли участие Герой России, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк, Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, командир Отдельной Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского Дмитрий Кузнецов и генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.



Церемония началась с минуты молчания в память о погибших защитниках. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил родственникам погибших посмертные ордена Мужества Константина Костина и Алексея Плаксунова, а также медаль «Участнику СВО» Александра Власенко.

«Сегодня мы чествуем героев – наших земляков, которые проявили мужество и верность воинскому долгу. 30 сентября – это дата, когда восстановилась историческая справедливость и Россия вновь стала единой. Наши воины сегодня на поле боя защищают не только страну, но и наше право на будущее», – отметил Игорь Брынцалов.

30 сентября в России отмечают День спецназа Росгвардии – подразделений, выполняющих важнейшие задачи по обеспечению безопасности граждан, противодействию терроризму, охране стратегических объектов и участию в территориальной обороне страны.



Также 30 сентября с 2023 года стало новой памятной датой России – Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Референдумы, прошедшие осенью 2022 года, стали выражением воли миллионов жителей этих регионов к единству и развитию в составе России.

«Для Балашихи это не просто календарные даты, а живое напоминание о подвиге наших земляков и о сплоченности народа. Мы гордимся теми, кто служил и служит Отечеству, и обязаны поддерживать их семьи. Жители Балашихи вместе с ветеранами СВО делают все, чтобы помогать нашим бойцам. Эта работа объединяет людей, предприятия, волонтеров и становится настоящим примером для молодежи», – сказал Сергей Юров.

Всего в Ассоциацию ветеранов СВО Балашихи вступили 115 человек. Организация оказывает комплексную поддержку ветеранам спецоперации и их семьям: помощь с трудоустройством, медицинской, психологической и юридической поддержкой, а также активно участвует в патриотическом воспитании молодежи.