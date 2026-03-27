200 килограммов в 21 год: хирург показал кадры девушки перед операцией
Лента: хирург показал 21-летнюю россиянку весом 200 кг перед операцией
Фото: [Центральная городская поликлиника в Лобне на 600 посещений в смену/Медиасток.рф]
Врач из Сургута Анар Ахмедов поделился в своем блоге снимками 21-летней пациентки, страдающей избыточной массой тела. На момент обращения девушка весила 200 килограммов, передает Лента.ру.
Как рассказал хирург, с детских лет россиянка живет с ожирением. На опубликованных кадрах, сделанных перед вмешательством, она запечатлена со спины в медицинской шапочке, футболке и шортах.
Молодая пациентка решилась на продольную резекцию желудка — операцию, при которой удаляют до 80 процентов этого органа, чтобы существенно сократить его объем и снизить выработку гормона голода.
По словам специалиста, когда лишний вес начинает мешать полноценно двигаться и угрожать здоровью, вопрос перестает касаться лишь внешности. В такой ситуации, подчеркнул хирург, требуется совместная работа с врачом. Сейчас девушка уже выписана из клиники, и медики продолжают наблюдать за ее состоянием.