Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Рейтинг россиянки составляет 5751 пунктов. Андреева подвинула в топ-10 американку Коко Гауфф и украинку Элину Свитолину. Теперь Мирра может задуматься и о месте в топ-3 — от Иги Швентек из Польши ее отделяют менее тысячи баллов. Первые две строчки сохранили за собой белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана.

Мощно прибавила в рейтинге полуфиналистка «Ролан Гаррос» Диана Шнайдер — семь позиций, сейчас она на 16-м месте. Четвертьфиналистка мейджора Анна Калинская замыкает топ-20, он поднялась на четыре позиции.

Самого же большого прогресса в рейтинге добилась соперница Мирры по финалу Майя Хвалинска. Польская теннисистка взлетела сразу на 93 позиции — на 21-е место.

Ранее Александр Зверев после победы на «Ролан Гаррос» упомянул в своей речи Мирру Андрееву.