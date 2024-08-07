22 тысячи добровольцев записались на военную службу по контракту в Балашихе

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Здесь добровольцы оформляют необходимые документы, проходят медкомиссию, открывают счет в банке, консультируются с юристом, получают справки о льготах и выплатах, заключают контракт с Минобороны РФ и обучаются перед отправкой в зону СВО. С апреля прошлого года воспользоваться этими преимуществами смогли почти 22 тысячи добровольцев с разных регионов России. Об этом рассказал глава Балашихи Сергей Юров в интервью телеканалу «Россия 24».

Центр контрактников открыт в Балашихе на Восточном шоссе. Он стал первым в России комплексом, где в одном месте реализованы все этапы заключения контракта. Потенциальным военнослужащим предоставляют трехразовое питание, обмундирование, проживание. Здесь оборудованы учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок.

Опытные инструкторы под руководством Героя России, основателя спецназа Сергея Ивановича Лысюка, обучают добровольцев тактической медицине, основам ведения боя и знакомят с современным вооружением.

«Мы постоянно расширяем возможности территории. Здесь привлекается дополнительная техника, создаются разные условия для обучения. Любому желающему, кто хочет посвятить свою жизнь службе в Вооруженных Силах, достаточно приехать в пункт отбора в Балашихе с паспортом. А дальше мы полностью окажем всю необходимую помощь», — сказал Сергей Юров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Сегодня в Московской области при заключении контракта с Министерством обороны бойцы получают единовременную региональную выплату в размере 1 505 000 рублей, федеральную - 400 тысяч рублей + ежемесячное довольствие. Также различные льготы и поддержка оказываются семьям участников СВО.

«Все семьи военнослужащих, мобилизованных раскреплены между сотрудниками администрации, руководителями наших структурных подразделений, служб, депутатами горсовета. Мы оказываем всю необходимую помощь. Это касается каких-то серьезных и бытовых вопросов, с которыми к нам обращаются семьи военнослужащих», — подчеркнул глава Балашихи.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.