24 октября 2023 года состоялось очередное заседание совета депутатов городского округа Кашира Московской области
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
На заседании совета депутатов председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Илюшиной были представлены следующие вопросы:
1. Информация по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
2. О результатах проведения параллельного контрольного мероприятия, проведенного совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области «Проверка использования средств бюджета Московской области, направленных на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим место жительства в Московской области» за 2022 год.
Все представленные проекты решений приняты советом депутатов городского округа Кашира.