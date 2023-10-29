24 октября 2023 года состоялось очередное заседание совета депутатов городского округа Кашира Московской области

1. Информация по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. О результатах проведения параллельного контрольного мероприятия, проведенного совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области «Проверка использования средств бюджета Московской области, направленных на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим место жительства в Московской области» за 2022 год.

Все представленные проекты решений приняты советом депутатов городского округа Кашира.