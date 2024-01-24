Более 200 спортивных организаций Подмосковья предоставят жителям налоговый вычет в 2024 году

Двести сорок четыре спортивные организации Подмосковья предоставят жителям налоговый вычет на фитнес в этом году. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

С начала этого года сумма, с которой полагается налоговый вычет, была увеличена. Сейчас она составляет 150 тысяч рублей в год. Вернуть можно будет 13% от потраченной суммы.

Налоговый вычет по расходам на спорт суммируется с другими социальными вычетами. Исключение составляют вычеты на обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более двух с половиной тысяч спортсменов из региона входят в состав сборных команд России.