25% зарплаты – на линейки и рюкзаки: в Госдуме предложили ввести «Первосентябрьский капитал»

В России могут ввести программу "Первосентябрьский капитал", предполагающую ежегодные выплаты к началу учебного года. Размер выплаты на каждого школьника будет составлять минимум 25% от средней зарплаты по региону.

С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Соответствующее обращение он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

Согласно предложению, выплата должна производиться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года.

Необходимость реализации данной меры Чернышов объяснил тем, что каждый год миллионы российских родителей покупают детям все необходимое для обучения, пытаясь при этом не выйти за пределы семейного бюджета. Эта ситуация создаёт серьёзное социальное напряжения, отмечается в документе.

Ранее депутат предложил увеличить маткапитал до 1 млн рублей за первого ребенка.