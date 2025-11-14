«250 тыс. рублей в месяц»: в Сочи ищут Бабу Ягу с высокими требованиями

В знаменитом сочинском парке развлечений требуется необычный сотрудник — Баба Яга, которой каждый месяц будут платить 250 тыс. руб., сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу тематического парка развлечений «Сочи Парк». Работа предусматривает официальное трудоустройство со всеми социальными гарантиями.

К потенциальным кандидаткам предъявляются серьезные требования, включая свободное владение русским языком и знание древнерусского на продвинутом уровне. Одно из ключевых условий — соответствие внешности сказочного персонажа без использования специального грима и костюма.

Среди необходимых навыков значатся «искусство ворчания», умение пользоваться традиционными атрибутами вроде самовара и печи, а также экспертное знание народных сказок.

В обязанности сотрудницы будет входить ежедневное общение с гостями, включая ответы на многочисленные вопросы о своем происхождении, создание благоприятной атмосферы в команде мифических существ, поддержание порядка в сказочной избушке и участие в фотографиях с посетителями.

Работа предусматривает сменный график «2 через 2» и участие во всех мероприятиях парка. В качестве дополнительных бонусов работодатель предлагает бесплатный чай, печенье, лесные травы и другие сказочные атрибуты.

Ранее сервис «Авито Работа» представил подборку необычных вакансий в российском регионе.