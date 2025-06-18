26 мероприятий в парках Серпуховского округа пройдут с 16 по 22 июня

С 16 по 22 июня жители и гости городского округа Серпухов смогут принять участие в 26 регулярных мероприятиях, проходящих в городских парках.

МАУК «Парки Серпухова» приглашает всех желающих на еженедельные развлекательные и развивающие активности (0+).

Программа мероприятий охватывает разнообразные направления и рассчитана на посетителей всех возрастов и интересов. По понедельникам и средам в парке им. Олега Степанова любителей скандинавской ходьбы ждут занятия, включающие разминку под ритмичную музыку и прогулку по живописным аллеям, что гарантированно поднимет настроение и обеспечит заряд бодрости.

Лето в парках – это время ярких событий: мастер-классы от фаер-клуба «Феникс», тренировки от цирковой студии «Флик-Фляк», выступления бард-клуба «Гитара нашего времени», мастер-класс по историческому фехтованию, танцевальная тренировка «Бачата», комплексная тренировка, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика, зумба. Каждый посетитель обязательно найдет себе занятие по душе.

В пятницу, субботу и воскресенье для самых маленьких гостей парка подготовили веселые разминки, увлекательные игровые программы и интеллектуальные викторины. Пока взрослые наслаждаются прогулками и красотой природы, дети могут активно участвовать в мастер-классах, игровых и спортивных мероприятиях, а также весело и с пользой провести время.

21 июня в парке им. Олега Степанова состоится общеобластное мероприятие «Все за спорт!».

В программе: массовая зарядка, турнир по видам спорта в командах, эстафеты для детей, мастер-класс от опытных тренеров и интерактивные спортивные зоны.