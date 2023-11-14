30 хлопцев разобрали на запчасти, вместо лечения: на выставке Body Worlds в Лондоне собрались выставить тела бойцов ВСУ

Анатомическая выставка Body Worlds: Kyiv в Лондоне предполагала разместить в экспозиции человеческие тела в различный позах. В качестве экспонатов, как сообщает британский телеканал Sky News, организаторы намеревались использовать тела украинских военных.

Отмечается, что на выставке собирались показать порядка 30 экспонатов, сделанных из солдат ВСУ. Однако выставочный процесс был сорван британскими таможенниками, которым не хватило необходимых документов. Позже выяснили и совсем чудовищные подробности.

Как стало известно британским журналистам, все будущие экспонаты были живыми: агенты выставки сначала пригласили раненых украинцев в Британию на якобы лечение, а по прибытию фактически отказались их лечить. После того, как раненные скончались от полученных травм, их тела попросту продали выставочникам, оформив подложные документы и без какого-либо разрешения родственников.

Сейчас в произошедшем разбираются британские правоохранители.