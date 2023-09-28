300-я пара зарегистрировала брак в Шатуре с начала года

Интересную статистику привел Шатурский отдел ЗАГС. Здесь на днях связали себя узами Гименея молодые люди, которые стали 300-й парой, заключившими брак с начала этого года.

И интересны молодожены не только этим фактом. Дело в том, что познакомились они еще подростками в шатурском центре «Юпитер» и подружились буквально с первой встречи. Хорошие отношения сначала переросли с теплую привязанность, а затем и в любовь. Юбилейная регистрация хоть и стала для супругов неожиданностью, они решили, что это очень хороший знак.

Вместе со свидетельством о рождении их семьи, молодожены унесли с собой отличное настроение и надежду на светлое будущее семейной жизни. А также поздравления от сотрудников ЗАГС.