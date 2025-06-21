34-летнюю годовщину отметило предприятие «ЭКОлаб» в Павлово-Посадском округе

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

21 июня компания «ЭКОлаб» отметила 34-й год своей деятельности, внесшей значительный вклад в развитие фармацевтической отрасли и экономики региона.

В рамках торжественного мероприятия коллектив предприятия принял поздравления от представителей власти: главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова, депутата Государственной Думы Геннадия Панина и председателя Совета депутатов округа Романа Тикунова.

«ЭКОлаб» является современным фармацевтическим предприятием, зарекомендовавшим себя как надежный производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов. Компания смогла занять уверенные позиции на рынке, благодаря сочетанию строгого контроля качества, внедрению инновационных решений и высокой квалификации персонала.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Ключевой деятельностью организации является разработка и производство продукции, направленной на повышение точности и эффективности диагностики заболеваний, и оптимизацию терапевтических подходов.

Диагностические наборы, выпускаемые «ЭКОлаб», активно используются в медицинских учреждениях для своевременного выявления различных отклонений от нормы, что способствует правильному выбору лечения. Лекарственные препараты соответствуют современным требованиям и направлены на улучшение состояния здоровья пациентов.

Конкурентоспособность предприятия на рынке обусловлена стремлением к внедрению передовых технологий, соответствию международным стандартам и непрерывному совершенствованию производственного процесса.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Сотрудники компании являются ключевым фактором успеха: их профессионализм, ответственность и стремление к постоянному развитию позволили «ЭКОлаб» занять значимое место среди фармацевтических компаний в России.

Юбилейное мероприятие стало важным событием для сотрудников компании. В поздравительных речах отмечался вклад «ЭКОлаба» в экономическое развитие округа, создание рабочих мест, социальные инициативы и поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Глава округа выразил благодарность коллективу и президенту компании, Сейфаддину Гашимовичу Марданлы, за многолетнюю плодотворную работу и целеустремленность, подчеркнув, что «ЭКОлаб» является примером ответственного бизнеса и гордостью Павлово-Посадского округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин отметил, что успехи компании стали возможны благодаря профессионализму и сплоченности команды, которая на протяжении 34 лет уверенно движется к новым целям.

Роман Тикунов подчеркнул важность социальной ответственности, демонстрируемой «ЭКОлаб», в виде поддержки военнослужащих и реализации проектов, направленных на улучшение жизни жителей округа.

Коллективу «ЭКОлаба» были выражены искренние пожелания дальнейшего процветания, стабильности и успешного развития.

Мероприятие завершилось в атмосфере праздника и взаимной поддержки, вдохновляя сотрудников на новые достижения.