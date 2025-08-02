61% американцев обвиняют президента США Дональда Трампа в ухудшении своего финансового положения.

Лишь 29% опрошенных придерживаются 29% респондентов. Еще 10% не определились с ответом.

Более половины участников опроса считают, то в их финансовых проблемах виноваты миллиардеры, корпорации и конгрессмены-республиканцы.

За прошедший год более 40% американцев начали тратить свои сбережения, а 37% стали пользоваться кредитными картами. Многим, чтобы оплатить счета, пришлось брать деньги в долг и оформлять кредиты.

25% респондентов признались, что за прошедший год они или член их семьи вынуждены были пропускать прием пищи, чтобы сэкономить деньги.

Опрос проводился с 5 по 9 июня 2025 года. В нем приняли участие 2007 зарегистрированных избирателей.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отправил две ядерные подлодки после слов Медведева.