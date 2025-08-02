37% в долгах, а 25% голодают: американцы обвинили Трампа в своих финансовых проблемах
Более половины американских семей винят Трампа в своих финансовых трудностях
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61% американцев обвиняют президента США Дональда Трампа в ухудшении своего финансового положения.
Таковы данные опроса, проведенного экспертами консалтинговой группы Morning Consult для аналитического центра Century Foundation.
Лишь 29% опрошенных придерживаются 29% респондентов. Еще 10% не определились с ответом.
Более половины участников опроса считают, то в их финансовых проблемах виноваты миллиардеры, корпорации и конгрессмены-республиканцы.
За прошедший год более 40% американцев начали тратить свои сбережения, а 37% стали пользоваться кредитными картами. Многим, чтобы оплатить счета, пришлось брать деньги в долг и оформлять кредиты.
25% респондентов признались, что за прошедший год они или член их семьи вынуждены были пропускать прием пищи, чтобы сэкономить деньги.
Опрос проводился с 5 по 9 июня 2025 года. В нем приняли участие 2007 зарегистрированных избирателей.
Ранее сообщалось о том, что Трамп отправил две ядерные подлодки после слов Медведева.