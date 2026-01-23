379 новых аппаратов и 27 врачей: как изменилась Пушкинская клиническая больница за 2025 год

В среду, 21 января, на совещании подвели итоги работы ГБУЗ Московской области «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В.Н.» за 2025 год.

В мероприятии приняли участие глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, председатель Совета депутатов округа Артем Садула, начальник Управления организации стационарной медицинской помощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Московской области Алексей Мозалев и коллектив больницы. Главврач Владимир Мануйлов рассказал о ключевых достижениях.

На протяжении 2025 года штат квалифицированных специалистов расширялся. В больницу трудоустроились 27 сотрудников разного профиля. Уделяли внимание и обновлению современного оборудования: медицинское учреждение пополнилось 379 единицами инновационной аппаратуры.

Глава муниципалитета Максим Красноцветов отметил приоритетное значение качественной медицинской помощи для жителей округа. Спикер заявил, что поддержка больницы — долгосрочная работа, которая будет продолжена в 2026 году. Максим Красноцветов поблагодарил главврача и команду больницы за вклад в развитие здравоохранения городского округа.