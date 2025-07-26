40 тыс. руб. – не мечта, а реальность: в каких регионах пенсии бьют рекорды

На втором месте находится Камчатские край. Там пенсии составляют более 34,4 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров Магаданская область, где пенсионные выплаты составляют более 34,2 тыс. руб., сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Разрыв в размере пенсии может быть значительным из-за наличия коэффициентов, пояснила она.

Самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе – 38 658,45 руб., в Камчатском крае – 34 460,74 руб., Магаданской области – 34 253,16 руб., сообщила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа.