40 тыс. руб. – не мечта, а реальность: в каких регионах пенсии бьют рекорды
Названы три региона России с самыми высокими пенсиями
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Стало известно, в каких регионах России выплачиваются самые высокие пенсии.
Оказывается, самые большие пенсии получают жители Чукотского автономного округа. Чукотским пенсионерам платят более 38,5 тыс. руб.
На втором месте находится Камчатские край. Там пенсии составляют более 34,4 тыс. руб.
Замыкает тройку лидеров Магаданская область, где пенсионные выплаты составляют более 34,2 тыс. руб., сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Разрыв в размере пенсии может быть значительным из-за наличия коэффициентов, пояснила она.
Самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе – 38 658,45 руб., в Камчатском крае – 34 460,74 руб., Магаданской области – 34 253,16 руб., сообщила собеседница издания.
Ранее сообщалось о том, что Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа.