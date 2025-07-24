Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа

Социальный фонд с 1 августа повышает пенсии тем пожилым людям, которые продолжают работать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей этого ведомства.

Те пенсионеры, которые продолжали работать на протяжении 2024 года, с 1 августа получат прибавку к своей пенсии. При этом необходимым условием является тот факт, что работодатели выплачивали за них положенные страховые взносы.

«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров», — указали в организации.

В ведомстве уточнили, что размер повышения будет различным для разных пенсионеров. Он зависит как от зарплаты, так и от стоимости пенсионного коэффициента, который применяется при расчете. Максимально может применяться три таких коэффициента.

Ранее уже сообщалось, что более 1 млн работающих жителей Москвы и области получат увеличенные пенсии. Работающим пенсионерам рассказали, куда они могут обратиться и узнать все подробности, касающиеся увеличения выплат.