428 выпускников отметили общегородской праздник в Павловском Посаде

«Будущее Подмосковья – в руках молодого поколения». А это значит, что именно вы, ваше упорство и энергия, будут формировать его облик! Не бойтесь трудностей на пути к своим целям, развивайте в себе лучшие черты характера и двигайтесь вперед, веря в свои возможности. Пусть каждый из вас достигнет невероятных высот и найдет свое место в жизни. В добрый путь, дорогие выпускники, и к новым победам!», – обратился к выпускникам Денис Семенов.