428 выпускников отметили общегородской праздник в Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
28 июня в Павловском Посаде, в Доме культуры «Октябрь», состоялся масштабный общегородской выпускной, собравший амбициозную и подающую надежды молодежь Павлово-Посадского округа.
В этом году окончание 11 класса отпраздновали 428 учеников, среди которых 109 юношей и девушек были удостоены золотых и серебряных медалей за отличные академические результаты.
Достижения выпускников служат наглядным примером их трудолюбия, целеустремленности и жажды знаний.
Особого внимания заслуживают восемь выпускников, показавших превосходные результаты, получив максимальный балл на Едином государственном экзамене.
«Ваши успехи подчеркивают высокий стандарт образования в наших школах и демонстрируют значимость сотрудничества между учениками, преподавателями и родителями», – подчеркнул Глава округа Денис Семенов.
Завершающим аккордом праздника стало яркое выступление артиста Terry (Олега Тернового), которое подарило выпускникам массу положительных эмоций и приятных воспоминаний.
«Будущее Подмосковья – в руках молодого поколения». А это значит, что именно вы, ваше упорство и энергия, будут формировать его облик! Не бойтесь трудностей на пути к своим целям, развивайте в себе лучшие черты характера и двигайтесь вперед, веря в свои возможности. Пусть каждый из вас достигнет невероятных высот и найдет свое место в жизни. В добрый путь, дорогие выпускники, и к новым победам!», – обратился к выпускникам Денис Семенов.