«50 дней в аду»: экс-чиновник провел недели в трубе под обстрелами ВСУ и стал героем

История 56-летнего Сергея Серезлеева, бывшего председателя Комитета по печати Санкт-Петербурга, читается как сценарий военной драмы, но это суровая реальность спецоперации. Как выяснили журналисты SPB.KP.RU , отправившись на фронт в сентябре 2024 года, он не предполагал, что станет участником операции по спасению раненого бойца, а затем сам проведет 50 дней в бетонной трубе под непрерывными обстрелами.

Поворотным и запоминающимся моментом на службе в ЛНР стала эвакуация бойца с позывным «Ватсон», просидевшего в трубе 74 дня. Две предыдущие группы спасателей погибли.

«Счет шел буквально на минуты, парень мог умереть от истощения – обе его ноги были посечены осколками, он даже не мог выйти из укрытия, чтобы забрать сбросы с едой. 18 декабря меня вызвало командование и поставило задачу — эвакуировать бойца. Я изучил карту, собрал оружие, питание и выдвинулся в путь», – вспоминает Серезлеев.

Пройдя через минное поле в густом тумане, Сергей и его напарник Коба вынесли истощенного бойца на плечах, постоянно разговаривая с ним, чтобы отгонять нехорошие мысли. Сразу после эвакуации они вернулись в ту же трубу для отвлекающего маневра: это помогло выиграть время и подготовиться к штурму.

Место, как вспоминает военный, незавидное: 14 метров длины, стены которые все в надписях о датах заходов и даже смертей. Особой опасностью стали вражеские дроны, сбрасывавшие отравленную еду рядом с нашими сбросами. По словам бойца, еда буквально падала с неба с дронов. Сидеть в засаде пришлось больше, чем все предполагали.

В этой бетонной ловушке Сергей и его товарищ провели 50 дней, ежедневно подвергаясь обстрелам.

Сегодня Сергей завершает реабилитацию и готовится вернуться на госслужбу. Ватсон и Коба продолжают службу в одном отряде.

«Очень хочется снова начать работать, жизнь продолжается. Семья мной гордится, особенно внуки: в школе друзьям рассказывают, что у них очень крутой дед! У Ватсона и Кобы тоже все хорошо — оба продолжают службу в одном отряде на СВО. Мы часто созваниваемся, общаемся. Я даже разговариваю с мамой Ватсона, она каждый раз благодарит меня за то, что ее сын остался жив», — рассказал Сергей.

