Сосед извинился перед семьей участника СВО после личной беседы с активистами

В сети появилось видео, демонстрирующее разрешение острого бытового конфликта с участием семьи бойца СВО. Речь идет о мужчине, который, как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал движения «Русская община», длительное время травил жену военнослужащего.

Как следует из ролика, женщина сообщила, что сосед проявлял агрессию в отношении ее семьи еще до того, как ее супруг добровольно отправился в зону СВО, и продолжил свои нападки после его отъезда.

Видеоматериал включает несколько сцен. Сначала показан разговор активиста РО с соседом по телефону. На записи мужчина ведет себя крайне агрессивно, грубо выражается в адрес общественника и с вызовом заявляет: «Давай, я тебя жду, приезжай сюда».

Однако следующий кадр демонстрирует личную встречу, в ходе которой тон и поведение конфликтного соседа кардинально меняются. Теперь он тихим и спокойным голосом приносит свои извинения за содеянное.

Завершается история видеообращением самого мужа-военнослужащего. Боец, стоя с автоматом в руках, выражает искреннюю благодарность активистам, которые помогли защитить его семью в тылу, пока он выполняет свой долг.

