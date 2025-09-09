58 новых автобусов выйдут на маршрут в Балашихе до конца года

На маршруте № 396 «Балашиха (а/с Южная) – ЖК Алексеевская Роща – м. Щелковская» малые автобусы уже заменены на автобусы большого класса, также увеличено количество рейсов. Подобные изменения затронули еще 14 маршрутов городского округа.



Автопарк Балашихи пополнится 58 новыми автобусами до конца 2025 года. Четыре из них поступят уже в сентябре: один автобус выйдет на маршрут № 193, один – на маршрут № 9 и еще два – на маршрут № 10.

«Главная задача – чтобы наши жители могли пользоваться современным и удобным транспортом каждый день», – прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Также уже ведется подготовка к зиме: проводится техническое обслуживание автобусов, закупаются необходимые запчасти и расходные материалы.