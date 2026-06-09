60 локаций, пес Джимми и сладкая вата: фестиваль «Цитрус» в Пушкино объединил многодетные семьи

Уже третий сезон подряд общественная организация «Творческие многодетные семьи Пушкинского» вместе со своим бессменным лидером и вдохновителем Екатериной Неженцевой проводит фестиваль под названием «Цитрус».

Мероприятие проходит при поддержке местной администрации. В этом году церемонию открытия доверили заместителю главы округа Елене Панькив.

Среди приглашенных гостей праздника оказались уполномоченные представители главы муниципалитета, заместитель председателя Совета депутатов Николай Михайлин, глава местной религиозной организации мусульман Рамиль Фасхутдинов, а также председатель Общественной палаты Пушкинского Алексей Селеменев.

Действие развернулось в субботу, 6 июня, в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино. Организаторы подготовили для посетителей более 60 различных площадок и развлечений — от спортивных соревнований до творческих мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в рисовании, научиться плести маскировочные сети или освоить азы вышивки.

Уполномоченный главы округа Нина Ушакова в этот день познакомилась с новым четвероногим другом — псом по кличке Джимми. И взрослые, и дети с удовольствием участвовали в веселом квизе и беспроигрышной лотерее, лакомились сладкой ватой и просто заряжались хорошим настроением. Атмосферу тепла и веселья создавали лучшие танцевальные и музыкальные коллективы округа.