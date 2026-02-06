60 новых мест для детей: как в Пушкино достраивают пристройку к садику, готовую уже на 63%

В Пушкино состоялся выездной мониторинг строительных работ на объекте — возведении пристройки к детскому саду «Звездочка».

Мероприятие прошло в четверг, 5 февраля, с участием депутата Государственной Думы РФ Сергея Пахомова, главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова и его заместителей — Ольги Ждановой и Людмилы Конопатченковой.

По состоянию на текущий момент общая строительная готовность нового корпуса достигла 63%. Уже реализованы основные конструктивные этапы: демонтаж и перенос существующих коммуникаций, монтаж железобетонного каркаса, подведение сетей водоснабжения и канализации, возведение внутренних стен и перегородок, устройство кровли, установка оконных и дверных блоков, прокладка тепловых сетей.

В фазе активной реализации находятся работы по облицовке вентилируемого фасада и монтажу внутренних инженерных систем здания.

Трехэтажная пристройка существенно расширит возможности дошкольного учреждения, добавив три новые группы, рассчитанные на 60 воспитанников. Проектом предусмотрена продуманная планировка для комфортного и безопасного пребывания детей: помещения для младшей группы расположатся на первом этаже, для старших — на втором и третьем.

Каждый уровень будет оснащен буфетной, раздевалкой, санузлом и кладовой для уборочного инвентаря. Также запланированы комната для персонала (второй этаж) и кабинет психолога (третий этаж). Новый корпус будет интегрирован с основным зданием детского сада посредством теплого перехода, что обеспечит целостность образовательной среды.

Ввод объекта в эксплуатацию и начало приема детей запланированы на сентябрь 2026 года.