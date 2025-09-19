63-летняя японка вышла замуж за 31-летнего мужчину после случайной встречи в трамвае

Жительница Токио Азараши, которой недавно исполнилось 63 года, и ее 31-летний супруг поделились историей своего знакомства и секретом счастливых отношений. Об их браке рассказала газета South China Morning Post (SCMP).

Все началось с того, что женщина обнаружила забытый кем-то телефон в одном из столичных кафе и вернула его владельцу. Спустя несколько дней они случайно встретились снова в трамвае, где обменялись контактами и вскоре начали ежедневно общаться.

Через месяц активного общения пара узнала о реальной разнице в возрасте, которая составила 32 года. Несмотря на это, их отношения продолжали развиваться, поскольку оба партнера проявляли искреннюю заботу и интерес друг к другу.

Сын Азараши поддержал выбор матери, хотя родители молодого человека изначально выступали против этого союза, но со временем приняли решение сына.

Азараши развелась в 48 лет и долгое время жила одна, управляя магазином по продаже одежды для домашних животных. В 2022 году пара официально зарегистрировала свои отношения в рождественский праздник.

Сегодня супруги совместно руководят брачным агентством, помогая другим людям найти свое счастье, и считают, что искренние чувства и взаимное уважение важнее возрастных различий.

