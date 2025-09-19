111-летняя женщина раскрыла формулу долголетия

Жительница американского штата Небраска Ванеста Грей, недавно отпраздновавшая свой 111-й день рождения, раскрыла простой секрет своего долголетия, передает KLKN-TV. Торжественное мероприятие по случаю дня рождения долгожительницы прошло в городе Линкольн, где собрались многочисленные друзья и родственники.

По словам женщины, ключом к долгой жизни является счастье и позитивное отношение к происходящему. Она также рассказала, что всегда чувствует себя хорошо.

«С каждым днем чувствую себя лучше. С каждым годом чувствую себя лучше. Надеюсь, так и будет продолжаться», — сказала Грей.

Ванеста родилась в 1914 году и провела молодость в сложный период Великой депрессии. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняет крепкое здоровье и самостоятельность.

Как отмечает внук долгожительницы, бабушка всегда отличалась жизнерадостностью и до сих пор самостоятельно справляется с повседневными делами.

Грей официально признана старейшей жительницей штата Небраска и занимает 37-е место в общенациональном списке долгожителей США. Ее популярность среди земляков объясняется неизменно позитивным настроем и дружелюбием. Люди специально приходят поздравить ее с праздниками, чтобы зарядиться ее оптимизмом.

