65% россиян считают, что работа вредит их здоровью

Чаще всех о негативном влиянии работы на здоровье заявляли юристы и строители. О влиянии на ментальное здоровье чаще говорили работники из сферы образования. Бухгалтеры, водители различного транспорта и работники из сферы промышленности упоминали влияние как на физическое, так и на психологическое здоровье.

Более половины (56%) респондентов называли стресс главным последствием от своей работы. Почти столько же (52%) жаловались на боли в спине и ногах. Почти половина (47%) испытывают постоянную усталость, а проблемы со зрением испытывают 41% опрошенных. Многие из них уверены, что проблема в сидячей и слишком напряженной работе с ранними подъемами, токсичным коллективом и нездоровым питанием.