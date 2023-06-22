65% россиян считают, что работа вредит их здоровью
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«Росгосстрах» совместно с центром «Зарплаты.ру» провели масштабный опрос среди жителей России. Согласно результатам этого опроса, 65% россиян убеждены, что работа негативно сказывается на их здоровье.
Чаще всех о негативном влиянии работы на здоровье заявляли юристы и строители. О влиянии на ментальное здоровье чаще говорили работники из сферы образования. Бухгалтеры, водители различного транспорта и работники из сферы промышленности упоминали влияние как на физическое, так и на психологическое здоровье.
Более половины (56%) респондентов называли стресс главным последствием от своей работы. Почти столько же (52%) жаловались на боли в спине и ногах. Почти половина (47%) испытывают постоянную усталость, а проблемы со зрением испытывают 41% опрошенных. Многие из них уверены, что проблема в сидячей и слишком напряженной работе с ранними подъемами, токсичным коллективом и нездоровым питанием.