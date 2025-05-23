77 учащихся из Павлово-Посадского городского округа удостоены стипендий, врученных Главой

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Олегович Семенов обратился к юным олимпиадникам и их педагогам, выразив восхищение их выдающимися академическими достижениями и поблагодарив наставников за значительный вклад в развитие и стимулирование стремления учеников к победе.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с достигнутыми успехами! Вы проявили не только знания, но и силу воли, настойчивость, умение работать в команде и стремление к победе! Искренняя благодарность учителям и наставникам — ваши знания, профессионализм и поддержка сделали эти победы возможными. Спасибо родителям за любовь, веру в детей и поддержку на всем пути. Стипендиаты, вы — гордость Павлово-Посадского округа и наше будущее», — сказал Денис Олегович.

Особую благодарность получила Надежда Филиппова — педагог гимназии Павловского Посада, занявшая второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В этом престижном соревновании, собравшем около 500 педагогов из 50 регионов России, Надежда Александровна продемонстрировала высочайший уровень своей профессиональной деятельности.