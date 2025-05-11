80-летие Победы в Серпухове отметили концертом в театре

Актеры театра представили тщательно подготовленную программу, насыщенную творческими номерами. На сцене звучали известные песни, патриотические стихи и отрывки из прозы, отражающие события военных лет. Каждый номер позволял зрителям ощутить дух того времени и испытать глубокие, искренние чувства.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Зрители с восторгом встретили исполнение финальной песни «Поклонимся», вставая со своих мест в знак уважения и признательности. После концерта они подходили к артистам, чтобы поделиться своими эмоциями и выразить искреннюю благодарность.

Концерт стал не только выражением памяти о прошлом, но и важным напоминанием о том, как ценен мир и согласие, достигнутые благодаря невероятным усилиям. Вечер прошел в атмосфере глубокого уважения, любви к Родине и гордости за ее историю, оставив в сердцах зрителей яркие воспоминания и заставив задуматься о прошлом и будущем.