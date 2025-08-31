820 евро или ничего: православная церковь проиграла суд мэрии Таллина

Харьюский уездный суд удовлетворил иск столичной мэрии против Эстонской православной церкви (ЭПЦ), постановив, что расторжение договора аренды было правомерным. Данное решение завершает более чем годовой конфликт между городскими властями и религиозной организацией, сообщает АБН24.

Поводом для спора послужило требование муниципалитета, выдвинутое в мае 2024 года, освободить занимаемое церковью помещение канцелярии общей площадью 270 кв. м. После отказа ЭПЦ последовал встречный иск.

Ключевым моментом разбирательства стало увеличение арендной платы более чем в два раза — с первоначальных 820 евро до суммы, которую арендатор счел необоснованно высокой. Представители церкви заявили, что такие действия являются формой целенаправленного давления, и подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя эстонские власти в преследовании.

Суд первой инстанции не нашел в действиях города нарушений, что лишает православную общину доступа к историческому зданию в столице. Юристы полагают, что это вердикт может стать прецедентным для разрешения аналогичных имущественных споров с религиозными объединениями в Эстонии.

