85 млрд рублей ущерба: как мессенджеры превратились в рай для преступников?

Ущерб от преступлений с использованием иностранных мессенджеров за пять месяцев этого года превысил 85 млрд рублей, сообщил РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Все дело в том, что эти сервисы стали отличной кормушкой для мошенников, так как платформы игнорируют запросы и требования российских госорганов, а также нормы законодательства РФ.

В мессенджерах открыто распространяются персональные данные россиян, вирусные ссылки, поддельные аккаунты.

В связи с этим было принято решение заблокировать голосую связь, так ак именно она пользуется популярностью у аферистов.

Сабитов призвал россиян переходить на отечественные сервисы, так как они более безопасны и работают в правовом поле страны.

