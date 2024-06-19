9 детей-сирот из Балашихи получили жилищные сертификаты на приобретение собственного жилья

Сертификаты на приобретение собственного жилья реализуются благодаря программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». У ребят есть два месяца для реализации этих сертификатов на территории Московской области.

«Новый порядок обеспечения жильем оказался очень актуальным и востребованным. Ребята имеют возможность выбрать квартиру по своему усмотрению в любом муниципалитете Подмосковья. Надеюсь, скоро будем поздравлять с новосельем», - написала в своем телеграм-канале Евгения Сирота.

Всего на этот год запланировано к обеспечению жилыми помещениями 37 детей-сирот.