9 детей-сирот из Балашихи получили жилищные сертификаты на приобретение собственного жилья
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Их вручила заместитель главы городского округа Балашихи Евгения Сирота. Торжественное мероприятие прошло 18 июня в администрации округа.
Сертификаты на приобретение собственного жилья реализуются благодаря программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». У ребят есть два месяца для реализации этих сертификатов на территории Московской области.
«Новый порядок обеспечения жильем оказался очень актуальным и востребованным. Ребята имеют возможность выбрать квартиру по своему усмотрению в любом муниципалитете Подмосковья. Надеюсь, скоро будем поздравлять с новосельем», - написала в своем телеграм-канале Евгения Сирота.
Всего на этот год запланировано к обеспечению жилыми помещениями 37 детей-сирот.