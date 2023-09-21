9 км дорог отремонтировали в Пушкино в рамках нацпроета «Безопасные качественные дороги»

Шесть дорог регионально сети отремонтировали в Городском округе Пушкинский по национальной программе «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что, в рамках ремонта этого сезона в округе обновили 9 км трасс.

«Ремонт провели на 6 региональных дорогах. В черте города новый асфальт уложили от Старого Ярославского шоссе до ул. Энтузиастов в мкрн. Заветы Ильича. Более 2 км заменили на участке от Старого Ярославского шоссе до Ярославского шоссе вблизи деревни Щеглово. Также ремонт закончили на трассе от ул. Солнечной в мкрн. Мамонтовка» – отметили в ведомстве.

Также в рамках работ обновили проезд к музею-заповеднику «Усадьба Мураново» имени Ф.И.Тютчева.

Кроме того, в Пушкино отремонтировали те участки дорог, за которые проголосовали жители на портале «Добродел». Это магистрали к выезду на скоростное Ярославское шоссе, а также к социально значимым точкам – общественным паркам, госпиталю, учебным учреждениям и к железнодорожной станции.