90% подъездов от общего плана отремонтировали в Ленинском

На финишную прямую выходят работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах Ленинского городского округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский на своей странице в Telegram-канале.

Глава добавил, что всего до конца текущего года сделают около сотни подъездов. Больше тридцати отремонтируют по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она называется «Мой подъезд».

20 из них в Видном уже готовы. Они находятся по следующим адресам: дома № 10, 36 и 72 по проспекту Ленинского комсомола, № 25 по улице Строительной, № 44 по улице Советской, а так же, 6 подъездов в Молоково (улица Школьная, д. 6).

Еще 12 подъездов муниципальная УК завершит до конца октября. Частные управляющие компании сдадут свои объекты до 31 декабря 2023 года.