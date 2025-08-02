90 жизней в подвале: Киев отказывается забирать депортированных из России граждан
Украина отказывается принимать 90 граждан, депортированных из России
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На КПП Верхний Ларс у границы с Грузией находятся около 90 граждан Украины, депортированных из России. Киев отказывается их принимать.
Об этом рассказала харьковский омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская в телеграм-канале российской администрации Харьковской области.
Киевский режим решил использовать людей как политический инструмент.
Между тем украинцы содержатся в сыром, душном подвале без окон и вентиляции.
Среди военнопленных и депортированных из РФ есть и жители Харьковской области.
Ранее сообщалось о том, что Буданов предрек исчезновение Украины, если общество не решит, чего хочет.