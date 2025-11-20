94% готовности: в Ленинском округе завершают строительство школы на 1675 мест

В деревне Сапроново Ленинского городского округа на строительной площадке ЖК «Первый квартал» завершается возведение одной из крупнейших школ Подмосковья.

Пятиэтажный образовательный центр на 1675 учеников в деревне Сапроново готовится к открытию в начале 2026 года — строители вышли на финишную прямую, выполнив 94% работ. Как подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов, этот масштабный проект станет знаковым не только для Ленинского округа, но и для всего Подмосковья.

На строительной площадке ежедневно трудятся 201 специалист, завершая монтаж инженерных систем и остекление фасадов. Параллельно ведется благоустройство территории: укладывается безопасное покрытие из резиновой крошки на спортивных площадках, устанавливаются современные тренажеры и создаются зеленые зоны.

Особенностью проекта стало зонирование пространства: младшие школьники будут заниматься в отдельном крыле, на первом этаже разместится библиотека с выходом в парковую зону, а на втором — спортивный блок. Уникальным решением стал многофункциональный амфитеатр на 600 мест, расположенный на третьем-четвертом этажах, где смогут проходить как образовательные события, так и творческие мероприятия.

Новая школа в «Первом квартале» продолжает программу развития образования в округе - с 2023 года здесь уже появилось 9 современных учебных заведений, обеспечивших 9862 новых места. Однако данный проект отличается не только масштабом, но и концепцией: сочетание академических пространств с зонами для отдыха, творчества и спорта создает уникальную среду для развития детей.