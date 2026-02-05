95 рублей за поездку в метро: Санкт-Петербург стал рекордсменом по дороговизне проезда в России

Петербургское метро стало самым дорогим в России: стоимость разовой поездки при оплате банковской картой или жетоном теперь составляет 95 руб. Для сравнения, в Московском метрополитене аналогичный тариф установлен на уровне 83 руб.

Значительный разрыв наблюдается и в стоимости проездных билетов для льготных категорий граждан. Студенческий проездной в Санкт-Петербурге стоит 1599 руб. и предоставляет право на 100 поездок в метро и неограниченное пользование наземным транспортом.

В Москве студенческий билет обходится в 985 руб. и дает неограниченный доступ ко всем видам городского транспорта, включая метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и пригородные электрички в центральной зоне.

Цена поездки в петербургской подземке с 2007 года выросла на рекордные 514%, что является самым высоким показателем среди всех российских городов. Только с начала 2025 года в городе прошло две индексации тарифов, последняя из которых, в августе, увеличила стоимость проезда на 6,5%. Это сделало общественный транспорт Северной столицы самым дорогим в стране.

Эксперты указывают на несколько причин сложившейся ситуации. По мнению аналитиков, качество транспорта в Петербурге за последние годы заметно выросло, однако городской бюджет не имеет возможности субсидировать перевозки на том же уровне, что и Москва.

Кроме того, постоянный рост расходов на эксплуатацию, включая зарплаты сотрудников и энергоносители, напрямую влияет на конечную стоимость для пассажира. Опасения вызывает и возможное снижение пассажиропотока из-за высокой цены, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на транспортной системе.

