98-летний ветеран ВОВ Юрий Двойкин принял участие в выборах губернатора в Химках

Отмечается, что мужчина несмотря на свой возраст продолжает принимать активное участие в жизни округа и страны. Так, ранее в этом году на Параде Победы Юрий Парфеньевич занял почетное место рядом с верховным главнокомандующим, Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В молодости всегда стремился в числе первых проголосовать. Это получалось у меня – всегда приходил на избирательный участок. Выборы для меня, конечно, важное событие. Тут главное не ошибиться – выбрать кандидата, которому можно довериться, на которого можно надеяться», – поделился химчанин Юрий Двойкин.

Вместе с ветераном на участок прибыла депутат местного Совета Инна Монастырская. Она отметила, что местные жители довольны организацией выборов. Все пункты полностью укомплектованы, сотрудники приветливы и всегда готовы объяснить избирателям порядок действий при голосовании.

При этом мониторинг работы избиркомов проводится во всех микрорайонах Химок. Так, в Левобережном депутат Наталья Каныгина проверила работу участка №3204 в школе №29. Она подчеркнула, что наблюдение за организацией голосования и соблюдением законодательства является важнейшим аспектом выборов.

Напоминаем, выборы губернатора Московской области проходят с 8 по 10 сентября. Все избирательные участки открыты до 20:00 часов. У граждан Российской Федерации старше 18 лет еще есть время для того, чтобы принять участие в голосовании.