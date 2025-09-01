9News: Машина протаранила ворота консульства России в Сиднее

В Сиднее произошло столкновение автомобиля с воротами консульства России. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции, а нарушителя задержали, сообщает телеканал 9News.

По данным 9News, задержанному 39 лет, и он сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования. Сейчас устанавливаются причины, которые побудили мужчину совершить этот поступок.

«Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… Как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, полицейский получил ранение в руку, другие пострадавшие отсутствуют.