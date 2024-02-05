«А кто теперь кому не пара, Володенька»: психолог объяснила популярность тренда
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В Рунете набирает популярность тренд «А кто теперь кому не пара, Володенька?». В нем девушки показывают, как изменились с того момента, как расстались с мужчинами или даже были ими брошены. Так они хотят продемонстрировать бывшим, кого те потеряли. При этом попытка доказать свою уникальность экс-бойфренду говорит о том, что девушки не проработали расставание, рассказала психолог Анна Малыгина.
Эксперт объяснила: попытка доказать бывшему, что ты главная потеря в его жизни, мешает строить отношения с другими партнерами. Дело в том, что человек концентрируется на прошлом и не смотрит вокруг себя, а потому не обращает внимание на возможность создать семью.
«Выбор — надо ли возвращаться к бывшему — всегда остается за человеком. Только делать это стоит спокойно и без драмы. Показать, кого человек потерял, можно с помощью равнодушия. Просто живите дальше», — объясняет психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Анна Малыгина отметила, что не менее опасно пытаться вызвать ревность, так как это только отнимает силы. По ее мнению, новый тренд лишь навредит девушкам, вернет их в прошлое и помешает жить в настоящем без переживаний.
«Лучше примите, что это нормально — не найти своего человека сразу. Вместо притворства и ревности лучше потратьте время и силы на то, чтобы выстроить отношения с новым человеком. Никому не понравится женщина, которая вечно что-то доказывает другим. Особенно, если это какой-то Володенька из пятого подъезда», — рекомендует психолог.