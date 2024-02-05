«А кто теперь кому не пара, Володенька»: психолог объяснила популярность тренда

В Рунете набирает популярность тренд «А кто теперь кому не пара, Володенька?». В нем девушки показывают, как изменились с того момента, как расстались с мужчинами или даже были ими брошены. Так они хотят продемонстрировать бывшим, кого те потеряли. При этом попытка доказать свою уникальность экс-бойфренду говорит о том, что девушки не проработали расставание, рассказала психолог Анна Малыгина.

Эксперт объяснила: попытка доказать бывшему, что ты главная потеря в его жизни, мешает строить отношения с другими партнерами. Дело в том, что человек концентрируется на прошлом и не смотрит вокруг себя, а потому не обращает внимание на возможность создать семью.

«Выбор — надо ли возвращаться к бывшему — всегда остается за человеком. Только делать это стоит спокойно и без драмы. Показать, кого человек потерял, можно с помощью равнодушия. Просто живите дальше», — объясняет психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Анна Малыгина отметила, что не менее опасно пытаться вызвать ревность, так как это только отнимает силы. По ее мнению, новый тренд лишь навредит девушкам, вернет их в прошлое и помешает жить в настоящем без переживаний.