С 1 января 2025 года размер государственной пошлины за расторжение брака увеличится почти в восемь раз, сообщил Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье. По информации, предоставленной РИА Новости, теперь российским супругам придётся заплатить пять тысяч рублей за развод.

«За регистрацию расторжения брака в органах ЗАГС граждане теперь должны заплатить пошлину в размере пяти тысяч рублей вместо прежних 650 рублей», — пояснил юрист.

По мнению Хаминского, увеличение размера государственной пошлины за расторжение брака не станет серьезным препятствием для развода. Он уверен, что супруги не будут считать это серьёзной проблемой.

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Политик сообщил, что уже с 1 января меняется размер минимальной месячной оплаты труда. Он будет находиться на уровне в 22440 руб. По решению Владимира Путина снова введут индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Также совершенствуется и миграционное законодательство. Для иностранных граждан сократят срок их пребывания в РФ, они смогут регистрировать на свое имя меньшее число сим-карт. Также начнут действовать и другие новые законы.