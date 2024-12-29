Председатель Госдумы Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу с 1 января

В России с самого начала 2025 года вступают в силу некоторые изменения в законодательстве страны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.

Политик сообщил, что уже с 1 января меняется размер минимальной месячной оплаты труда. Он будет находиться на уровне в 22440 руб. По решению Владимира Путина снова введут индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Также совершенствуется и миграционное законодательство. Для иностранных граждан сократят срок их пребывания в РФ, они смогут регистрировать на свое имя меньшее число сим-карт. Также начнут действовать и другие новые законы.

«За 2024 год по инициативе депутатов принято 14 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией», — указал он.

Ранее появилось сообщение, что Володин дополнительно занял еще один пост. Его выбрали новым главой Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. По правилам, он становится руководителем этого ведомства на протяжении последующих трех лет.